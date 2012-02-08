Одеська міськрада відвела 5 гектарів під лікарню «швидкої»

Депутати Одеської міськради одноголосно проголосували за виділення земельної ділянки площею 5,39 га під будівництво сучасної лікарні «швидкої допомоги», замовником якої став бізнесмен Аднан КІВАН.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія міськради вирішила: «видати дозвіл комунальній установі «Міська клінічна лікарня № 10» на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки орієнтовною площею 5,39 га за адресою Малиновського, 61-а, у постійне користування - для будівництва лікарні «швидкої допомоги».

До наступної сесії, призначеної на 28 лютого, замовнику запропоновано вирішити всі питання, пов`язані із землеустроєм, щоб у березні поточного року розпочати роботи з будівництва важливого об`єкту.

Нагадаємо, ще у липні минулого року 7-ма сесія Одеської міськради 6-го скликання вирішила виділити земельну ділянку під будівництво лікарні «швидкої допомоги». Прямо у сесійній залі було підписано інвестиційний договір, який підписали інвестор Аднан КІВАН і міський голова Олексій КОСТУСЄВ.

Згідно з документом, інвестор зобов`язався протягом 2 років побудувати для міста лікарню «швидкої допомоги», оснастивши її сучасним медичним обладнанням, в обмін на виділену міськрадою під забудову землю у прибережній зоні.

Проте перший камінь у фундамент лікарні «швидкої допомоги» було закладено лише через 2,5 місяці - 19 вересня.

До наступної сесії, призначеної на 28 лютого, керівництву мерії, представникам Держкомзему і замовнику належить розв’язати усі питання, пов`язані із землеустроєм, щоб в березні розпочати роботи зі спорудження найважливішого для міста об`єкту.