На Чернігівщині створять пілотний госпітальний округ

У Чернігові та 4 сусідніх районах буде створено пілотний госпітальний округ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров`я Чернігівської облдержадміністрації, про таке рішення було оголошено під час засідання Регіонального комітету з економічних реформ.

За словами начальника Управління охорони здоров`я Галини ВАСИЛЬКОВОЇ, всього у регіоні планується створити 7 госпітальних округів. До складу першого - пілотного - увійдуть Городнянський, Куликівський, Ріпкинський, Чернігівський райони та власне м. Чернігів. Чисельність населення цих територій досягає 38,7% від загальної чисельності населення Чернігівщини, яке на 1 січня 2012 року становило 1 млн. 88 тис. осіб.

Як пояснила Г.ВАСИЛЬКОВА, основною метою реформування медичної галузі шляхом створення госпітальних округів є наближення медичної допомоги до населення, насамперед, сільської місцевості, та поліпшення якості її надання висококваліфікованими спеціалістами.

Начальник обласного Управління охорони здоров`я зауважила, що після детального аналізу по Чернігівському госпітальному округу зроблено висновки стосовно його сильних та слабких сторін. Так, серед сильних сторін та можливостей – прийняті закони щодо реформування галузі охорони здоров’я, позитивний досвід пілотних регіонів та сусідніх держав в рамках співробітництва в Єврорегіоні "Дніпро", наявність багатопрофільних лікувально-профілактичних закладів з сучасним медичним обладнанням та апаратурою, територіальна наближеність до м. Києва. Слабкими сторонами є недостатній рівень фінансування галузі та зниження престижу професії лікаря, недосконалість нормативно-правової бази та низький рівень підготовки медичних працівників.

Зараз укомплектованість Чернігівського госпітального округу лікарями загальної практики-сімейної медицини становить 86,1%, дільничними терапевтами – 71,7%, дільничними педіатрами – 86%. Близько половини працюючих за цими спеціальностями – люди пенсійного та передпенсійного віку. Для укомплектування первинної мережі Чернігівського госпітального округу лікарями було поставлено завдання провести перенавчання 67 осіб та підготувати в інтернатурі ще 157 сімейних лікарів.

"При створенні Чернігівського госпітального округу кожен реально працюючий лікувально-профілактичний заклад не буде закритий. Натомість, будуть створені багатопрофільні потужні лікарні інтенсивного лікування з кваліфікованим медичним персоналом та сучасним обладнанням, ресурси розподілятимуться згідно з реальними потребами населення, медичний персонал збереже робочі місця, а рівень заробітної плати медичних працівників буде збільшено", - наголосила Г.ВАСИЛЬКОВА.