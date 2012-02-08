У сімферопольських школах через морози припинено заняття

У сімферопольських школах у зв`язку з морозами припинено заняття з 8 по 11 лютого

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, у зв`язку зі зниженням температури повітря і оголошеним штормовим попередженням виконавчий комітет Сімферопольської міської ради сьогодні ухвалив рішення про припинення навчального процесу в загальноосвітніх установах міста з 8 по 11 лютого включно.

Як повідомляв УНІАН, заняття в школах Сімферополя через морози були припинені з 1 лютого по 6 лютого.