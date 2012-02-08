У сімферопольських школах через морози припинено заняття
11:27, 08 лютого 2012Новини регіонів
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З 8 по 11 лютого
У сімферопольських школах у зв`язку з морозами припинено заняття з 8 по 11 лютого
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, у зв`язку зі зниженням температури повітря і оголошеним штормовим попередженням виконавчий комітет Сімферопольської міської ради сьогодні ухвалив рішення про припинення навчального процесу в загальноосвітніх установах міста з 8 по 11 лютого включно.
Як повідомляв УНІАН, заняття в школах Сімферополя через морози були припинені з 1 лютого по 6 лютого.
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