Мер Немирова збив пішохода і зник з місця події

Управління Державтоінспекції у Вінницькій області направило до Немирівського районного суду два адміністративні протоколи на мера Немирова Олександра КАЧУРА, який 23 січня, перебуваючи за кермом автомобіля, збив одного з керівників обласного Управління Служби безпеки України і зник з місця ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба УДАІ у Вінницькій області.

«Як відомо, мер Немирова Олександр КАЧУР, знаходячись за кермом автомобіля, 23 січня на пішохідному переході біля залізничного вокзалу міста Вінниці, наїхав на пішохода. Олександра КАЧУРА притягнуто до адміністративної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

На мера Немирова співробітники ДАІ склали два протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 122 ч.4 «Створення аварійної ситуації» Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено штраф від 680 до 850 грн., або позбавлення волі від 6 місяців до 1 року, та за ст. 122-4 «Залишення місце ДТП», якою передбачено штраф від 255 до 306 грн., або громадські роботи від 30 до 40 днів, або адміністративний арешт терміном від 10 до 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Вінницької області відмовила у порушенні кримінальної справи стосовно мера Немирова О.КАЧУРА, який увечері 23 січня на переході збив одного з керівників УСБУ і втік з місця ДТП.

«За результатами проведеної дослідчої перевірки за фактом події, що сталася 23 січня 2012 р. в районі залізничного вокзалу м. Вінниці, прокуратурою міста прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи проти О.КАЧУРА на підставі ст. 6 п. 2 Кримінально-процесуального кодексу України за відсутністю в його діях ознак злочину, як посадової особи», - повідомляла прес-служба відомства.