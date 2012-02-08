На Тернопільщині скажені коти покусали 73-річну жінку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Тернопільській області, інцидент стався 6 лютого у селі Вишнівчик Теребовлянського району.

Після того як домашні коти накинулися на жінку, вона звернулася до лікарів. Потерпілу госпіталізовано, вона проходить курс лікування від сказу.

Працівники управління ветеринарної медицини виявили у котів захворювання на сказ.

Як повідомляв УНІАН, у січні в селі Літятин Бережанського району скажений вовк напав на 56-річну жінку.

У листопаді 2011 року внаслідок укусу скаженого лиса в Лановецькому районі від гідрофобії помер 54-річний чоловік, який після укусу твариною не звернувся до лікарів.