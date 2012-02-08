У Севастополі бетонна глиба вбила 6-річного хлопчика

На будівельному майданчику у Севастополі від падіння бетонної глиби загинув хлопчик.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 7 лютого о 16.30 до оперативно-координаційного центру Управління МНС у Севастополі надійшло повідомлення, що у Ленінському районі міста на хлопчика 6-7 років впала бетонна конструкція, внаслідок чого він загинув.

За попередніми даними, діти гралися на майданчику біля будинку, на якому проводились ремонтні роботи. Під час ігор діти зрушили бетонну глибу, яка впала на одного з хлопчиків.

Свідок події викликав швидку медичну допомогу. Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатували смерть хлопчика.

Близько 18.00 за допомогою автомобільного крану рятувальники підняли бетонну конструкцію та вивільнили тіло загиблого.

Міліція та прокуратура проводять розслідування за фактом загибелі дитини.