У Харкові зіткнулися трамвай та "швидка"

У Харкові внаслідок зіткнення трамвая та автомобіля швидкої медичної допомоги ГАЗ постраждало двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у міському відділі ДАІ, аварія сталася 7 лютого близько 14.45.

Внаслідок ДТП до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та забиттями була госпіталізована пасажирка автомобіля ГАЗ 1992 року народження. Пізніше, близько 20.35, за медичною допомогою звернулася ще одна пасажирка автомобіля швидкої допомоги. Дівчину 1996 року народження госпіталізовано з діагнозом «забиття хребта».

Люди, які на момент зіткнення перебували у трамваї, не постраждали.