На Хмельниччині з обмороженням госпіталізовано 6 осіб
15:05, 08 лютого 2012Новини регіонів
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На Хмельниччині за добу з обмороженням госпіталізовано шестеро осіб.
Як повідомили кореспондента УНІАН в оперативно-координаційному центрі Головного управління МНС у Хмельницькій області, наймолодшим потерпілим виявився 14-річний хмельничанин, який відморозив пальці обох рук.
Найстаршою жертвою морозів за минулу добу був 47-річний чоловік, мешканець райцентру Полонне. Він також обморозив пальці.
В області працює 514 пунктів обігріву населення у розгорнутих наметах та окремих об’єктах громадського призначення (кафе, торговельні заклади, навчально-виховні комплекси, селищні ради тощо). Ці заклади вже відвідало 4472 особи.
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