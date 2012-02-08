На Хмельниччині з обмороженням госпіталізовано 6 осіб

На Хмельниччині за добу з обмороженням госпіталізовано шестеро осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН в оперативно-координаційному центрі Головного управління МНС у Хмельницькій області, наймолодшим потерпілим виявився 14-річний хмельничанин, який відморозив пальці обох рук.

Найстаршою жертвою морозів за минулу добу був 47-річний чоловік, мешканець райцентру Полонне. Він також обморозив пальці.

В області працює 514 пунктів обігріву населення у розгорнутих наметах та окремих об’єктах громадського призначення (кафе, торговельні заклади, навчально-виховні комплекси, селищні ради тощо). Ці заклади вже відвідало 4472 особи.