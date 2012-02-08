У Макіївці обвалилася стіна житлового будинку
15:32, 08 лютого 2012Новини регіонів
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Загиблих і постраждалих немає
У Макіївці Донецької області обвалилася стіна житлового триповерхового будинку.
Як повідомляє Центр пропаганди ГУ МНС України в Донецькій області, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Обвал стався сьогодні вранці. У цьому будинку 24 квартири, в яких проживають 80 чоловік, 12 з них - неповнолітні.
Причина обвалу встановлюється.
На місці події знаходяться представники Донецької облдержадміністрації та адміністрації Макіївки.
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