У Макіївці обвалилася стіна житлового будинку

У Макіївці Донецької області обвалилася стіна житлового триповерхового будинку.

Як повідомляє Центр пропаганди ГУ МНС України в Донецькій області, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Обвал стався сьогодні вранці. У цьому будинку 24 квартири, в яких проживають 80 чоловік, 12 з них - неповнолітні.

Причина обвалу встановлюється.

На місці події знаходяться представники Донецької облдержадміністрації та адміністрації Макіївки.