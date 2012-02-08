У Запорізькій області 400 чоловік залишилися без води

У Запорізькій області 400 чоловік третю добу позбавлені централізованого питного водопостачання через порив на водоводі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації, аварія на водопроводі сталася 6 лютого в с. Приморське Василівського району.

«У зв`язку з аварійними роботами на водоводі 6 лютого без водопостачання залишилися жителі 170 будинків (400 чоловік) приватного сектору. Роботи з відновлення водопостачання проводить комунальне підприємство Приморської сільради «Славута»», - зазначили в управлінні ОДА. Поки що відновити централізоване водопостачання не вдалося.