У Луганську невідомою речовиною отруїлися троє людей
09:59, 09 лютого 2012Новини регіонів
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Cтан середньої тяжкості
У Луганську 8 лютого в приватному будинку отруїлися невідомою речовиною троє людей.
Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Луганській області.
Сьогодні, 9 лютого, на 07.00 стан потерпілих середньої тяжкості. Потерпілі перебувають у токсикологічному відділенні обласної клінічної лікарні.
Причина отруєння встановлюється.
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