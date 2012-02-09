У Луганську невідомою речовиною отруїлися троє людей

У Луганську 8 лютого в приватному будинку отруїлися невідомою речовиною троє людей.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Сьогодні, 9 лютого, на 07.00 стан потерпілих середньої тяжкості. Потерпілі перебувають у токсикологічному відділенні обласної клінічної лікарні.

Причина отруєння встановлюється.