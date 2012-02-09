У Криму 18 тисяч жителів залишаються без електрики

У Криму наразі залишаються знеструмленими 23 населених пункти (із них частково - 6) у 7 районах із загальною кількістю населення 18 тисяч осiб.

Як повiдомили УНІАН у прес-службі кримського управлiння МНС, вранці через негоду електрики не було у 136 населених пунктах.

Для ліквідації аварій на лініях електропередач залучено 106 бригад «Крименерго». Їм на допомогу направлено 9 одиниць спецтехніки МНС підвищеної прохідності, що прибули з Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей, і 6 автомобілів Міністерства оборони.