У Криму 18 тисяч жителів залишаються без електрики
10:12, 09 лютого 2012Новини регіонів
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23 населених пункти
У Криму наразі залишаються знеструмленими 23 населених пункти (із них частково - 6) у 7 районах із загальною кількістю населення 18 тисяч осiб.
Як повiдомили УНІАН у прес-службі кримського управлiння МНС, вранці через негоду електрики не було у 136 населених пунктах.
Для ліквідації аварій на лініях електропередач залучено 106 бригад «Крименерго». Їм на допомогу направлено 9 одиниць спецтехніки МНС підвищеної прохідності, що прибули з Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей, і 6 автомобілів Міністерства оборони.
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