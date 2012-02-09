Керівництво Севастополя надасть допомогу родині загиблого хлопчика

Керівництво Севастополя надасть необхідну матеріальну допомогу і підтримку родині семирічного хлопчика, який загинув через падіння бетонної стіни на будмайданчику.

Про це заявив голова міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА, повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі у справах преси та інформації СМДА.

«Якщо буде зафіксовано невиконання узятих на себе зобов`язань приватним підприємством, яке мало організувати оперативне виконання робіт, тоді, безумовно, буде порушена кримінальна справа. Контроль за ходом слідства буде забезпечений, винні понесуть заслужене покарання. Шкода, що це не поверне матері дитини. Це величезне горе для рідних і близьких. Всім нам необхідно зробити висновки, зробити все можливе, щоб такого більше не повторилося», - сказав В.ЯЦУБА.

Він звернувся до підприємців, керівників громадських організацій і севастопольців з проханням взяти активну участь у наданні допомоги багатодітній матері загиблої дитини. З метою збору коштів для поліпшення житлових умов багатодітної родини ухвалене рішення про відкриття спеціального розрахункового рахунку.

Питання про виділення матеріальної допомоги родині, яка втратила дитину, планується розглянути на черговій сесії міської Ради.

Як повідомлялося, 7 лютого у Севастополі на будівельному майданчику через падіння бетонної глиби загинув семирічний хлопчик.

За попередніми даними, діти гралися на майданчику біля будинку, на якому проводились ремонтні роботи. Під час ігор діти зрушили бетонну глибу, яка впала на одного з хлопчиків.

Хлопчик виховувався у багатодітній сім`ї, вчився у першому класі середньоосвітньої школи № 14. Його мати приїхала до Севастополя з сім`єю на заробітчанство із Західної України, вона без чоловіка виховує ще п`ятьох неповнолітніх дітей.

23 січня на цьому ж будмайданчику сталося серйозне обвалення старої підпірної стінки. Ведеться з`ясування обставин і причин того, чому до сьогоднішнього дня приватна фірма – підрядник, що узяла на себе зобов`язання з реконструкції даної небезпечної ділянки, не завершила роботи. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій СМДА, до дня трагедії підприємством були зроблені демонтажні роботи, геологічні дослідження і встановлено два шурфи. Проте, прохід на будівництво був відкритий. Ніяких огорож встановлено не було.