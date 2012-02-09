На Кіровоградщині від переохолодження помер 33-річний чоловік

10:33, 09 лютого 2012
Новини регіонів
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Троє госпіталізовані

У Маловисківському районі Кіровоградської області від переохолодження помер 33-річний чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Тіло чоловіка виявлено на території приватного домоволодіння у с. Мар’янівка вчора, 7 лютого.

Крім того, за останні два дні до лікарень з обмороженнями кінцівок потрапили троє осіб віком від 54-х до 89-ти років.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого на апаратній нараді голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН повідомив, що дані про кількість померлих внаслідок морозів людей в області не відповідають дійсності. За його дорученням створено комісію, яка повинна розібратися по кожному випадку гибелі людини, записаному як смерть від переохолодження.

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