У Чернігові прорвало каналізаційний колектор
11:05, 09 лютого 2012Новини регіонів
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Витік 20 куб. м стічних вод
У Чернігові по вул. Київське шосе учора стався порив каналізаційного колектору діаметром 700 мм.
Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Внаслідок пориву стався витік 20 куб. м стічних вод на площі 150 кв. м. Аварійну ділянку відключено, перекачка стічних вод здійснюється резервною ниткою колектора.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами КП "Чернігівводоканал", завершити їх планується упродовж сьогоднішнього дня.
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