У Чернігові прорвало каналізаційний колектор

Витік 20 куб. м стічних вод

У Чернігові по вул. Київське шосе учора стався порив каналізаційного колектору діаметром 700 мм. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації. Внаслідок пориву стався витік 20 куб. м стічних вод на площі 150 кв. м. Аварійну ділянку відключено, перекачка стічних вод здійснюється резервною ниткою колектора. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами КП "Чернігівводоканал", завершити їх планується упродовж сьогоднішнього дня.

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