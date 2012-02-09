На Львівщині жертвами пожеж стали троє людей
11:08, 09 лютого 2012Новини регіонів
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За минулу добу
У Львівській області за минулу добу сталося 12 пожеж, жертвами яких виявилися троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, зокрема, 7 лютого під час пожежі у приватному будинку у Львові загинули 98-річний чоловік і 90-річна жінка.
Основною причиною пожеж було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, зауважили у ГУ МНС.
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