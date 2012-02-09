У Криму міліціонер на автомобілі збив на смерть хлопчика
13:43, 09 лютого 2012Новини регіонів
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Вибіг на дорогу...
У Сімферополі автомобіль під керуванням співробітника міліції збив на смерть хлопчика, який, за інформацією ДАІ, вибіг на дорогу з-за автобуса, що стояв.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.
ДТП сталося вдень 8 лютого.
Загиблій дитині було 11 років.
Машиною марки Volkswagen керував 23-річний міліціонер.
Прокуратура Центрального району Сімферополя порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу водієм, що привело до смерті потерпілого».
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