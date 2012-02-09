У Криму міліціонер на автомобілі збив на смерть хлопчика

У Сімферополі автомобіль під керуванням співробітника міліції збив на смерть хлопчика, який, за інформацією ДАІ, вибіг на дорогу з-за автобуса, що стояв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

ДТП сталося вдень 8 лютого.

Загиблій дитині було 11 років.

Машиною марки Volkswagen керував 23-річний міліціонер.

Прокуратура Центрального району Сімферополя порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу водієм, що привело до смерті потерпілого».