В Одесу привезли мощі Святого Валентина

Священики Греко-католицької церкви Святого Андрія Первозванного зробили подарунок закоханим одеситам – сюди привезли і виставили до 14 лютого мощі Святого Валентина, повідомив УНІАН настоятель храму о.Руслан (ОСТАФІЙ).

Він вірить, що «закоханість - Божий дар, який допомагає людині піднестися над мирськими проблемами».

«Оскільки Святий Валентин є заступником закоханих і наречених, - каже о.РУСЛАН, - то ми запрошуємо усіх, хто так вважає, прийти до храму за благословенням цього дивовижного святого древньої Церкви, пам’ять якого відзначається 14 лютого».

Нагадаємо, 13 травня 1759 року Ватикан передав останки Святого Валентина, що покоїлися у Римі, до храму Різдва Пресвятої Богородиці в Самбір Львівської області.