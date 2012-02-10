У Чернігові уже 10 госпіталізованих через кір курсантів

У Чернігові через кір госпіталізовано 10 курсантів юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України.

Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.

Станом на 9 лютого всього по коледжу зафіксовано 10 випадків підозри захворювання на кір. З них один хворий був джерелом інфекції, оскільки напередодні був у родичів у Львівській області, де в сім`ї на кір хворіли діти. Всі хворі із коледжу госпіталізовані, перебіг захворювання середньої тяжкості у 3 хворих, в 7 – легкий. Курсанти, які захворіли, мають щеплення проти кору.

Пенітенціарною службою та санепідслужбою проводиться комплекс протиепідемічних заходів, відповідно до розробленого плану.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого до Чернігівської міської лікарні №2 було госпіталізовано чотирьох курсантів Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України. Ще двох курсантів було госпіталізовано 7 лютого.

Усього в Чернігівській області зафіксовано 13 випадків підозри захворювання кором (у Бобровицькому, Борзнянському, Ніжинському районах та місті Чернігові).