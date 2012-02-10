Обгорілого 11-річного хлопчика зі Львова відправили до Бостона

Літак із постраждалим під час пожежі у Сколівському районі Львівщини 11-річним хлопчиком спільно із бригадою американських лікарів вилетів із ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Короля Данила» до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Учора реанімаційний літак прибув до Львова о 7 30 ранку. Американські лікарі негайно були доставлені до 8-ї міської лікарні, де спільно з львівськими колегами провели підготовку до перевезення дитини, яка отримала 80 відсотків опіків тіла, в аеропорт і подальшого транспортування літаком до опікового центру «Шрайнерс Госпітал» (Бостон, США).

Як повідомила прес-служба ГУ МНС України у Львівській області, понад 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Головного управління МНС України в Львівській області було залучено до організації перельоту до м. Бостон 11-річного Андрія, який зазнав тяжких опіків внаслідок пожежі у с. Долинівка Сколівського району у ніч на 4 лютого. Рятувальники МНС спорудили повітряний тепловий коридор у лікарні та тепловий бокс на летовищі, що дало змогу безпечно перемістити хвору дитину з лікарні до реанімобіля та з реанімобіля до салону літака. У конструкції коридору та боксу постійно нагніталося тепле повітря, аби виключити дію перепадів температури на організм постраждалого хлопчика.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого о 2.40 ночі у с. Долинівка Сколівського району Львівської області на території приватного дворогосподарства, в будівлі літньої кухні виникла пожежа, внаслідок якої двоє людей загинули та четверо постраждали, з них троє дітей.

Двоє дітей та їхній дідусь померли у лікарні через «значну площу, глибину ураження поверхні тіла та дихальних шляхів, незважаючи на проведене інтенсивне лікування».

Транспортування потерпілого у Бостон коштуватиме 101 тис. доларів. Кошти на переліт були зібрані благодійниками Львівщини. Лікування американські медики обіцяють провести своїм коштом.