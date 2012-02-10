У Павлограді у пожежі загинуло троє людей

11:31, 10 лютого 2012
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Ще двох госпіталізовано

У м. Павлоград Дніпропетровської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла 3 людей.

Як повідомляє прес-служба МНС України, ще двох осіб було врятовано. Їх у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

Підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється.

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