У Павлограді у пожежі загинуло троє людей
11:31, 10 лютого 2012Новини регіонів
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Ще двох госпіталізовано
У м. Павлоград Дніпропетровської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла 3 людей.
Як повідомляє прес-служба МНС України, ще двох осіб було врятовано. Їх у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.
Підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється.
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