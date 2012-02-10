Прийняли програму покращення життєзабезпечення ветеранів

Севастопольська міська рада затвердила програму покращення життєзабезпечення ветеранів війни міста Севастополя на 2012-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програму прийнято з метою здійснення заходів, спрямованих на покращення рівня життя ветеранів війни, їхнього соціального, медичного і побутового забезпечення, з урахуванням пропозицій міських ветеранських організацій.

Програма передбачає продовження ремонту житлових кімнат геріотричного будинку-інтернату (в даний час в ньому мешкає 179 громадян, із яких 48 - ветерани війни), заміну аварійних газових плит і аварійних газових водонагрівачів у квартирах малозабезпечених ветеранів війни, встановлення довічних міських стипендій учасникам оборони і визволеення Севастополя.

Крім того, вирішено продовжити в 2012 році та завершити в 2013 році ремонт приміщень, які займають міські громадські організації по вул. Балаклавській, 8, надавати фінансову підтримку діяльності міських громадських організацій ветеранів і низку інших заходів.

Всього на реалізацію заходів Програми з міського бюджету планується виділити: у 2012 році – 6,8 млн. грн., у 2013 році – 6,9 млн. грн., у 2014 році – 6,8 млн. грн., у 2015 році – 10 млн., у 2016 році – 7,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. У місті Севастополі проживає близько 17 тис. ветеранів війни. Крім того, на обліку перебуває близько 3,2 тис. членів сімей загиблих і померлих ветеранів війни.