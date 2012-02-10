На Тернопільщині замерзла 25-річна дівчина

На Тернопільщині від переохолодження загинула 25-річна дівчина. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, трагедія сталася учора в місті Збараж. Тіло дівчини виявили на власному подвір’ї поблизу будинку. Судово-медичною експертизою встановлено, що причиною смерті стало загальне переохолодження організму та алкогольна інтоксикація.

Окрім цього учора в Тернопільську першу міську комунальну лікарню з діагнозом обмороження пальців обох стоп було госпіталізовано 20-річну місцеву жительку, а також 54-річного жителя с. Росоховатець Підволочиського району, який обморозив пальці руки.

До лікарні швидкої допомоги увечері доставили 51-річного жителя с. Увисла Гусятинського району та 26-річного тернополянина, які теж обморозили пальці на руках та ногах.