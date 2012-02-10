У Черкасах на маршруті горів тролейбус

Сьогодні зранку в Черкасах під час руху по вулиці Героїв Сталінграда загорівся тролейбус “ЗІУ-9”, який виїхав на маршрут.

Як поінформували кореспондента УНІАН у прес-службі управління МНС України в Черкаській області, водій, помітивши загорання, негайно зупинив машину та повідомив про це чергового диспетчера КП «Черкасиелектротранс», який викликав рятувальників.

До приїзду працівників МНС чоловік за допомогою вогнегасника намагався приборкати вогонь, проте, ліквідувати пожежу вдалося лише рятувальникам.

На момент загорання пасажирів у салоні тролейбусу не було, тому ніхто не постраждав. Вогнем знищено кабіну водія, 9 сидінь та пошкоджено салон. Причина пожежі – коротке замкнення високовольтної мережі в кабіні водія.