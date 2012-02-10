На Житомирщині через сніг обвалився дах школи

Ніхто не постраждав

9 лютого до Управління МНС в Житомирській області надійшло повідомлення, що у селі Барвинівка Новоград-Волинського району через снігове навантаження обрушилося 60 кв. м покрівлі навчального корпусу Барвинівської загальноосвітньої середньої школи. Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок обрушення ніхто не постраждав. Загроза іншим будівельним конструкціям відсутня. Матеріальні збитки встановлюються. Дана подія на навчальний процес школи не вплинула.

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