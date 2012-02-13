На Чернігівщині чоловік здав у музей бойову гранату

На Чернігівщині у Березнянський історико-краєзнавчий музей імені Г.Г.Верьовки чоловік здав бойову гранату часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомила співробітниця музею.

За її словами, чоловік приніс гранату Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни, сказав, що знайшов і хоче здати в музей як експонат. Працівники музею звернули увагу, що граната не має чеки і звернулися до селищного голови, який викликав МНС. Співробітники групи піротехнічних робіт МНС вилучили гранату та знешкодили її.

Як повідомлялося, у травні 2008 року 2 вибухонебезпечні снаряди часів Великої Вітчизняної війни було знайдено в експозиції районного історико-краєзнавчого музею селища міського типу Ріпки. Їх випадково при огляді помітив співробітник МНС.