У Феодосії вибухнула котельня

У Феодосії триває ліквідація наслідків вибуху у котельні, яка обслуговує 29 п’ятиповерхових житлових будинків, загальноосвітню школу і дитсадок.

Як повідомляє прес-служба МНС, вибух стався у неділю о 14.05. Внаслідок вибуху сталося обрушення п’яти плит перекриття і пошкодження крівлі на площі близько 100 кв. м. Загальна площа котельні - 300 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

Попередня причина вибуху – несправність обладнання котла.

Комісія з питань ТЕБ та НС міськдержадміністрації прийняла рішення, що на період проведення відновлювальних робіт подача теплоносія до житлових будинків, школи та дитячого садка здійснюватиметься від сусідньої котельні.

Головним територіальним управлінням МНС у Криму на місці події розгорнуто два пункти обігріву.

Ситуація перебуває під контролем Головного територіального управління МНС в АРК.