У Миколаївській області внаслідок пожежі загинуло семеро дітей
09:26, 13 лютого 2012Новини регіонів
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Мати у тяжкому стані
Сьогодні о 6.15 у с. Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло семеро дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, діти віком від 2 до 14 років загинули від отруєння продуктами горіння.
Їхню матір з опіками тіла у важкому стані госпіталізовано до лікарні.
О 7.00 двома пожежно-рятувальними відділеннями МНС пожежу було локалізовано та о 7.20 ліквідовано. Причина пожежі встановлюються.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група територіального управління МНС у Миколаївської області.
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