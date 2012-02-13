Під Харковом горів розважальний центр
10:28, 13 лютого 2012Новини регіонів
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Людей у будівлі не було
У селищі Циркуни Харківського району горів розважальний центр.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні у Харківській області, пожежа сталася у розважальному центрі «Парк-Жуки» 12 лютого близько 6.45.
На момент прибуття пожежних вогнем було охоплено дах і другий поверх двоповерхової будівлі. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.
Людей у будівлі на момент виникнення пожежі не було.
Причина пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються.
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