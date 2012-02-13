У Жашкові горів будинок: 9 сімей залишилися без житла

У місті Жашків Черкаської області внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку 9 сімей залишилися без житла.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, пожежа сталася вночі 12 лютого.

Через значну складність пожежі і специфіку будівлі (під багатоквартирний будинок було переобладнано стару конюшню із великою кількістю легкозаймистих матеріалів) на місце загорання було направлено пожежно-рятувальні розрахунки одразу з трьох районів. Крім двох розрахунків Жашківського райвідділу МНС, у ліквідації пожежі брали участь рятувальники з Умані та Монастирища, а також МПК села Тетерівка та добровільна пожежна команда ВАТ «Жашківський елеватор».

Пожежу гасили понад 7 годин. Завдяки професійним діям пожежників, роботу яких ускладнював 25 градусний мороз, від вогню вдалось врятувати шість з 9 квартир.

Вогнем знищено дві житлові кімнати, пошкоджено одну кімнату, 320 кв. м перекриття та покрівлі будинку. Ніхто не постраждав. Загалом в будинку проживало 11 осіб. Всі мешканці тимчасово відселені до родичів та сусідів.

Причиною масштабної пожежі стала несправна піч в одній квартирі. Розмір матеріальних збитків встановлюється.