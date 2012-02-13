У Харківському метрополітені помер чоловік
11:24, 13 лютого 2012Новини регіонів
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Раптово стало зле
У Харківському метрополітені помер чоловік.
Як повідомили кореспондента УНІАН очевидці події, накрите простирадлом тіло близько 10.00 лежало на платформі станції метро «Героїв праці».
Працівники міліції огородили місце події попереджувальною стрічкою.
У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондента УНІАН повідомили, що померлий – літній чоловік, якому раптово стало зле на станції метро. Наразі правоохоронці з’ясовують вік та особу померлого.
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