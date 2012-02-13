У Харківському метрополітені помер чоловік.

Як повідомили кореспондента УНІАН очевидці події, накрите простирадлом тіло близько 10.00 лежало на платформі станції метро «Героїв праці».

Працівники міліції огородили місце події попереджувальною стрічкою.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондента УНІАН повідомили, що померлий – літній чоловік, якому раптово стало зле на станції метро. Наразі правоохоронці з’ясовують вік та особу померлого.