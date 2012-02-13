У Києві відкрито перинатальний центр

У Києві відбулося відкриття перинатального центру, створеного на базі пологового будинку №7 в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони життя та дитинства».

Як повідомляє прес-служба Президента України, у відкритті центру взяли участь перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА і голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

І.АКІМОВА наголосила, що робота перинатальних центрів в Україні перебуватиме під особливою увагою Президента України. «Міністерство охорони здоров’я України разом із Національною академією медичних наук України підготували індикатори моніторингу якості роботи перинатальних центрів. І кожен центр буде знаходитись під постійним моніторингом та прискіпливою увагою, в тому числі, з боку Президента», – зазначила І.АКІМОВА.

Вона наголосила, що Національний проект «Нове життя – нова якість охорони життя та дитинства» реалізується за ініціативи Президента В.ЯНУКОВИЧА заради покращення демографічної ситуації в Україні, зниження материнської, малюкової захворюваності, інвалідності та смертності шляхом підвищення рівня якості та доступності висококваліфікованої медичної допомоги матерям та дітям.

Перший заступник глави адміністрації зауважила, що 31 січня було відкрито подібний перинатальний центр в Кіровограді, а найближчими тижнями такі центри будуть відкриті в Харкові та Донецьку. «І далі процес піде іншими регіонами», – зазначила вона.

І.АКІМОВА окремо наголосила на важливості залучення до роботи в таких закладах висококваліфікованих кадрів. Вона також зазначила, що на базі центрів будуть створені умови для навчання медиків, підвищення їх рівня. «Перинатальний центр бере на себе величезну функцію і роль – він стає не просто дуже добре обладнаним центром – він стає центром методичної роботи, практичного тренінгу. Дуже добре, що в цьому центрі працює дві університетські кафедри, які готують професіоналів», – підкреслила вона.

І.АКІМОВА також поспілкувалася із батьками новонароджених і вручила їм подарунки.

О.ПОПОВ від імені киян подякував Президентові за ініціативу щодо реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони життя та дитинства», у рамках якого було відкрито Київський перинатальний центр.

Під час відкриття перинатальному центру від Президента України було передано сертифікати на медичне обладнання.

*** Щороку у Києві народжується понад 1500 недоношених немовлят, в тому числі – з критично низькою вагою тіла.

Київський перинатальний центр спеціалізується на наданні допомоги вагітним з невиношуванням вагітності та роділлям із передчасними пологами. У закладі сконцентровані висококваліфікований персонал та сучасна апаратура, що дозволить надавати якісну медичну допомогу жінкам з передчасними пологами та новонародженим з малою, у тому числі критичною (від 500 г) масою тіла, а також проводити обстеження і лікування вагітних з різноманітними ускладненнями.

Київський перинатальний центр створено на базі Київського міського пологового будинку №7. У центрі працюють 478 фахівців. Серед них – 7 кандидатів медичних наук, 4 заслужені лікарі України.

Заклад дооснащено сучасним обладнанням – кувезами: унікальними апаратами для проведення тривалої штучної вентиляції легень та моніторингу всіх життєво важливих функцій організму, що дозволяє лікувати та виходжувати новонароджених.

Від благодійних фондів до Київського перинатального центру було доставлено обладнання на суму 4,7 млн. грн. для оснащення відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Проектом «Нове життя» передбачено створення до 2014 року мережі з 27 перинатальних центрів по всій країні.