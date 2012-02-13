В Севастополі почастішали пожежі на відкритій території

У Севастополі не зважаючи на люті морози, що не вщухають вже тиждень, почастішали пожежі на відкритій території: лише 9 лютого пожежники п`ять разів виїжджали гасити займання в екосистемі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі УМНС в місті Севастополі.

У Балаклавському районі на території Чорнореченського лісництва згоріло 3 га трави і хвойної підстилки, в Нахімовському районі згоріло понад 20 га. У селі Любимівка уздовж річки горів очерет на площі близько 100 квадратних метрів. У селі Пирогівка згоріло 100 квадратних метрів трави. Найбільша пожежа сталася в районі пам`ятного знаку «Якір» біля траси «Севастополь-Бахчисарай» - горіла трава на покинутому радгоспному полі, площа пожежі становила близько 20 га.

Причина пожеж - необережне поводження з вогнем невстановленими особами.