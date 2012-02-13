На Чернігівщині 15 випадків підозри захворювання на кір

На Чернігівщині зареєстровано 15 випадків підозри захворювання на кір.

Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.

Станом на 13 лютого у Чернігівській області зареєстровано 15 випадків підозри на кір в Бобровицькому, Борзнянському, Ніжинському, Чернігівському, Сосницькому районах (по одному випадку) та 10 – у місті Чернігові.

За останню добу виявлено два випадки захворювання на кір у Чернігівському та Сосницькому районах. Захворіли жителька Чернігівського району (швачка, яка працює фабриці) та студент Сосницького аграрного ліцею. У жінки перебіг хвороби - середньої важкості, але не госпіталізована. Студента, незважаючи на легкий перебіг хвороби, госпіталізовано. Обоє хворих мають щеплення.

Як повідомляв УНІАН, 6-9 лютого з підозрою на кір було госпіталізовано десять курсантів Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України. Встановлено, що джерелом інфекції став курсант, який відвідував родичів у Львівській області, де на кір хворіли діти.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 9 лютого з початку року в Україні зареєстровано 3 тис. 162 випадки підозри захворювання на кір.