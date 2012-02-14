У Євпаторії через халатність медиків помер травмований чоловік
Не допомогли літній людині
Прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за фактом ненадання допомоги працівниками міської лікарні, які, відмовившись госпіталізувати літнього чоловіка, який одержала тяжкі травми при падінні, відправили додому, де пенсіонер і помер.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
«Під час прокурорської перевірки встановлено, що медпрацівники не госпіталізували літнього чоловіка, якого привезла в лікарню карета "швидкої допомоги", оформили відмову від лікування і відправили хворого додому, де він помер від одержаних травм», - говориться в прес-релізі.
Справу порушено за частиною 1-ю статті 140 Кримінального кодексу - «неналежне виконання обов`язків медиком».
Прокуратура доручила співробітникам міліції провести досудове слідство.