Два ДТП майже на одному місці траси Київ-Ковель: загинули діти

Дві трагедії, які забрали життя двох неповнолітніх, сталися ввечері 13 лютого майже на одному місці траси Київ-Ковель у Рівненській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної ДАІ.

Так, близько 16.00 на 300-му кілометрі автодороги водій вантажівки з Волинської області, прямуючи до Києва, збив Олександра К., 1997 року народження, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги по ходу руху автомобіля. Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці пригоди.

На 313-му кілометрі близько 19.00 на цій же дорозі мешканець Кузнецовська на автомобілі Peugeot Expert наїхав на пішохода Романа Л., 2003 року народження, який також раптово вибіг на проїжджу частину дороги по ходу руху автомобіля. Дитина померла на місці пригоди.