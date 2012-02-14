На Донеччині під час сильних холодів обморозилося 736 людей

До лікарень Донецької області цього року з кінця січня зі скаргами на обмороження звернулися 736 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

«З приводу звернень до лікарні. З початку холодів 736 чоловік звернулися зі скаргами на обмороження. Госпіталізовано - 536 чоловік», - сказав губернатор.

При цьому він додав, що «летальних результатів – 41 випадок з часу початку холодів, але гістологічний аналіз робиться впродовж двох тижнів, і тому поки що підтверджені судмедекспертизою 16 із 41 випадку смерті з даним діагнозом».