На Донеччині під час сильних холодів обморозилося 736 людей
11:47, 14 лютого 2012Новини регіонів
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Звернулися у лікарні
До лікарень Донецької області цього року з кінця січня зі скаргами на обмороження звернулися 736 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.
«З приводу звернень до лікарні. З початку холодів 736 чоловік звернулися зі скаргами на обмороження. Госпіталізовано - 536 чоловік», - сказав губернатор.
При цьому він додав, що «летальних результатів – 41 випадок з часу початку холодів, але гістологічний аналіз робиться впродовж двох тижнів, і тому поки що підтверджені судмедекспертизою 16 із 41 випадку смерті з даним діагнозом».
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