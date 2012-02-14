У Донецькій області призупинено заняття в 47 школах
12:10, 14 лютого 2012Новини регіонів
0
У зв`язку з лютими морозами
У Донецькій області у зв`язку з лютими морозами призупинено заняття в 618 класах 47-ми загальноосвітніх навчальних закладів в Мар’їнському районі і в місті Селідове (для 10 тис. 984 учнів, що становить близько 3,3% загальної кількості учнів у регіоні).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на управління освіти і науки ОДА.
Близько 320 тисяч учнів, або 96,7% загальної кількості, продовжують навчання, йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter