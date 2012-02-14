У Феодосії ревнивий чоловік поранив дружину і застрелився

У Феодосії чоловік через ревнощі вистрілив з пістолета в голову дружині, після чого застрелився.

Інцидент стався 10 лютого, однак прес-служба Головного управління МВС України в Криму повідомила про нього тільки сьогодні.

За інформацією міліції, 54-річний чоловік постійно підозрював дружину у зраді, хоча вона сиділа вдома з внуками. Останнім часом він приходив до дружини вибачатися і пропонував знову жити разом, проте жінка відмовляла.

10 лютого колишній чоловік знову прийшов до дружини. У під`їзді будинку між подружжям виник конфлікт, який закінчився трагедією.

Медики доставили жінку до реанімації з діагнозом «вогнепальне поранення голови» і констатували смерть її чоловіка.

На місці події знайдено пістолет-револьвер «Сафарі» зі слідами переточування стволу.