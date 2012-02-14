На Кіровоградщині вимушені канікули у учнів 32 шкіл

Станом на 13 лютого 32 загальноосвітні навчальні заклади Кіровоградської області не відновили роботу у зв’язку зі зниженням температури.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.

Призупинено навчальний процес у Знам’янському (8 шкіл), Маловисківському (23), Олександрійському (1) районах. Не навчаються учні 1-4 класів у 17-ти школах області - Вільшанському (15) та Олександрійському (2) районах.

Станом на 9 лютого через сильні морози на Кіровоградщині призупинили роботу 132 загальноосвітні навчальні заклади.