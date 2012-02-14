Хмельниччина: за добу обморозилося дев’ятеро осіб

На Хмельниччині за добу з діагнозом «обмороження» госпіталізовано дев’ятеро осіб.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в оперативно-координаційному центрі Управління МНС України у Хмельницькій області.

Разом з тим в регіоні працює 522 пункти обігріву населення у розгорнутих наметах та окремих об’єктах громадського призначення (кафе, торговельні заклади, навчально-виховні комплекси, селищні ради тощо).

Протягом двох тижнів ці пункти відвідало 6639 осіб.