У Луганську студенти проводять акцію «Слухаю серцем»

У Луганську студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка проводять акцію «Слухаю серцем» до дня святого Валентина. Про це УНІАН повідомляє прес-служба вузу.

Близько 30 волонтерів, серед яких, - 11 студентів ЛНУ з порушенням функції слуху, вийшли на вулиці, щоб розповісти про любов мовою глухих і навчити городян «слухати серцем».

«Ми хочемо дізнатися, чи готові в нашому місті чути людину, яка звертається мовою жестів, і як наше суспільство реагує на таких людей. З кожним студентом під час акції працюватиме професійний сурдолог, який допоможе луганцям зрозуміти, що їм говорять мовою жестів, і поспілкуватися з тими, хто погано чує. Студенти поговорять з городянами цього дня про любов», - розповіла завідуюча Центром реабілітаційної та інклюзивної освіти ЛНУ Ірина КЛИМЕНКО.

Таким чином, Дню Святого Валентина організатори акції надають нове, глибше і соціальне значення.

У рамках акції заплановано кілька заходів, які допоможуть не лише тим, у кого вади зі слухом, а й звичайним луганцям навчитися чути серцем.

У самому ЛНУ на знак солідарності зі студетами, які мають порушення функції слуху, студенти і викладачі вирішили вранці в день Святого Валентина замість звичайних рукостискань і звичних фраз вітати один одного визнаннями у любові мовою жестів. Для цього вони в університеті консультувалися з фахівцем-сурдологом і вивчали найпростіші жести-фрази.