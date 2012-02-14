На Львівщині за добу 11 осіб отруїлися чадним газом

У Львівській області за добу 11 осіб було госпіталізовано до лікарень з діагнозом „отруєння чадним газом”.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС України в Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, сьогодні вночі у Бродівську районну лікарню госпіталізовано п’ятеро осіб з діагнозом «отруєння чадним газом». Всі потерпілі (двоє дорослих 1969, 1982 років народження та троє дітей 2001, 2003 та 2010 років народження) – жителі с. Станіславчик, які проживають в приватному житловому будинку. Стан потерпілих – середньої важкості. Ймовірна причина отруєння – несправність пічного опалення.

Також сьогодні вночі у Кам’янка-Бузьку районну лікарню було доставлено двох дорослих (подружжя) 1978 та 1982 років народження і двох дітей 2005 та 2007 років народження, які проживають в м. Кам’янка-Бузька, з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». Ймовірна причина отруєння – несправність газової колонки.

Також два випадки отруєння чадним газом зафіксовано ввечері 13 лютого у Львові. В обох випадках потерпілі дівчата 1989 і 1997 років народження.