Загинула новонароджена дитина, яку везли з пологового будинку

У результаті лобового зіткнення двох автомобілів на 30-му кілометрі автодороги Рені-Орловка-Ізмаїл двоє людей загинули, а п`ятеро зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих – новонароджена дівчинка, яку везли з пологового будинку.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, ДТП сталася 13 лютого о 16:30.

Як встановлено правоохоронцями, які прибули на місце аварії, «38-річний водій автомобіля «ВАЗ-2108», рухаючись у напрямі села Орловка, відволікся від управління і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із зустрічним автомобілем «ВАЗ-2107», яким кермував 39-річний місцевий житель».

У результаті аварії водій «ВАЗ-2107» і дитина, яку везли з пологового будинку, загинули на місці ДТП, а пасажири «сімки» - 32-річна жінка і 35-річний чоловік – батьки загиблої дитини, одержали тілесні ушкодження. Також одержали забої і травми водій і двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2108».

Постраждалих госпіталізовано до Ренійської райлікарні.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.