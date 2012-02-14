На Черкащині мати і син загинули на пожежі

Мати і син загинули на пожежі 13 лютого в місті Канів Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, повідомлення про пожежу надійшло до канівських рятувальників з вулиці Шевченка. За інформацією сусідів, у будинку знаходилось двоє людей.

Пожежники, в охопленому вогнем будинку знайшли в одній з кімнат тіла 78-річної господарки та її 51-річного сина. Потерпілих винесли у безпечне місце, проте врятувати їм життя не вдалось. Обоє загинули від отруєння чадним газом.