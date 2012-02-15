У Каховці горіла районна лікарня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Херсонській області сьогодні, 14 лютого, о 3.43 в Каховці сталася пожежа в підсобному приміщенні (склад інвентаря) на території Каховської центральної районної лікарні.

Пожежні розрахунки райвідділу МНС, які прибули на місце події, встановили, що горить будівля лабораторії протитуберкульозного диспансерного відділення, загальна площа 86 кв.м. Вогонь вже вибивався з вікон і з-під даху будівлі. Виникла загроза поширення пожежі на дві сусідні будівлі, відстань між якими становить 2 - 3 метри.

Над гасінням пожежі працювали два бойові розрахунки.

О 04.45 пожежа була локалізована, о 10.00 ліквідована.

Жертв і потерпілих немає. Причини займання встановлюються.