У Дніпропетровську відкриють обласний перинатальний центр

У Дніпропетровську на базі обласної дитячої клінічної лікарні влітку відкриють перинатальний центр III рівня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, центр відкриють в рамках реалізації національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», який впроваджується за ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми розуміємо важливість створення цього комплексу для підвищення якості охорони материнства та дитинства на Дніпропетровщині. Обласна влада виділила на цей проект близько 3,2 млн. грн. Також ми отримуємо фінансову підтримку від Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України», — зауважила головний лікар Дніпропетровського міського пологового будинку №2 Людмила ПАДАЛКА.

Обласний перинатальний центр розрахований на 89 ліжко-місць та 4 тис. пологів на рік. У складі перинатального центру передбачається функціонування акушерського відділення на 59 ліжок, в тому числі 7 ліжок інтенсивної терапії для жінок, відділення інтенсивної терапії для новонароджених на 7 ліжечок та відділення патології вагітних на 30 ліжок. Це сприятиме підвищенню якості медичних послуг під час вагітності, пологів та у післяпологовий період. Для забезпечення високого рівня медичних послуг придбано 149 одиниць медичного обладнання на суму 14,4 млн. грн.

У даний час ведеться фахова підготовка медиків, які працюватимуть у центрі. Вже підвищили кваліфікацію 42 лікаря та 23 молодших медичних спеціаліста.

Як повідомляв УНІАН, в рамках проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» до 2014 року планується відкрити перинатальні центри в усіх областях України, а також в Києві та Севастополі. Зокрема, у столиці вже відкрито один центр, передбачається відкриття ще двох.