У пунктах обігріву почали працювати психологи

На Тернопільщині в пунктах обігріву почали працювати психологи. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, психологи спілкуються з безпритульними, які залишились один на один з власними проблемами, аби морально підтримати їх.

«В такий період основною роботою є підтримка та надання безпритульним можливості відчути, що вони не самотні, що їх вислухають, підтримають та дадуть пораду. Адже ліками для кожної душі є щире, живе спілкування», – пояснюють свою ініціативу рятувальники.

Загалом в області розгорнуто 37 пунктів обігріву. З часу їх діяльності туди за допомогою звернулися 338 людей.

За даними центру пропаганди, пункти обігріву будуть функціонувати до завершення періоду низьких температур.

Довідка УНІАН. З початку 2012 року на Тернопільщині внаслідок переохолодження загинуло 9 людей, ще 77 травмовано.