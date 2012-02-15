У Криму збудують центр екстреної меддопомоги

Рада міністрів Криму сьогодні на засіданні затвердила проектно-кошторисну документацію будівництва республіканського центру екстреної медичної допомоги в Сімферополі, проект оцінюється майже в 100 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Проектно-кошторисна документація будівництва центру екстреної меддопомоги пройшла державну експертизу й отримала позитивний експертний звіт. Згідно з документом, кошторисна вартість будівництва становитиме 99 млн. 990 тис. грн.», - повідомили в Радміні.

Фінансування будівництва передбачається здійснити цього року за рахунок коштів із субвенції держбюджету України бюджету Криму.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму наприкінці грудня 2011 року прийняла бюджет автономної республіки на 2012 рік із доходами 3,86 млрд. грн. і витратами 4,13 млрд. грн.

Обсяг субвенцій із держбюджету очікується на рівні 2 млрд. грн.



