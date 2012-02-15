Тернопільщина: вихователь інтернату бив дитину праскою

На Тернопільщині після скарги, що в одному з інтернатів вихователь вдарив дитину праскою, прокуратура порушила кримінальну справу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, після звернення депутатів обласної ради прокуратура Борщівського району провела перевірку щодо нібито заподіяння вихователем Мельниця-Подільського обласного комунального дитячого будинку-інтернату опіків вихованцю даного закладу. Було встановлено, що 22-23 грудня 2011 року вихованцю інтернату дійсно заподіяно тілесні ушкодження у вигляді садна на правій щоці, які за своїми морфологічними властивостями могли виникнути від механічної дії тупого предмета, та відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Відтак прокуратурою Борщівського району порушено кримінальну справу за ст. 125 ч.1 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Справу передано в Борщівський райвідділ міліції для проведення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня 2012 року депутати обласної ради підтримали депутатський запит свого колеги Ярослава ГАЛЯСА до прокурора Тернопільської області Івана МЕЛЬНИЧУКА з проханням провести перевірку у Мельниця-Подільському обласному комунальному дитячому будинку-інтернаті з приводу травмування дитини.

Під час розгляду цього питання голова облради Олексій КАЙДА висловив обурення з того приводу, що правоохоронці так не відреагували на інцидент, хоча під час сесії наприкінці 2011 року у присутності представників міліції та прокуратури на моніторах було продемонстровано результати травмування дитини, в якої на обличчі залишився слід від праски.

«Правоохоронці фактів не знаходять. Якщо те, що ми показували на екранах минулої сесії, не є фактом, то що тоді? Дитину мають забити, тоді знайдуться факти? Може відправте тоді своїх дітей в цей інтернат», – обурювався О.КАЙДА.

Він також висловив побажання на наступному пленарному засіданні заслухати звіт начальника обласного управління совіти щодо заходів, вжитих до директора інтернату.